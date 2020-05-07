"Sosyal mesafeli konser salonu" kademeli normalleşmenin sanat durağı olacak

Çayyolu semtinde bulunan Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nun 350 kişilik kapasitesi, koltuklar sökülerek 100 kişiye düşürüldü. Belirli aralıklara dezenfeksiyon çalışmaları yürütülen salon, sağlık protokollerine uygun hale getirildi.
Konser salonunun sahne kısmı da sanatçıların sosyal mesafe kuralına uygun olarak performans sergileyecekleri şekilde dizayn edildi.
- "Türkiye'nin ilk sosyal mesafeli konser salonu"
Orkestra şefi ve besteci Musa Göçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 aydır konserlerine ara verdiklerini ancak bu dönemi normalleşmenin başlayacağı güne hazırlanarak geçirdiklerini söyledi.
Salgın tedbirlerinin kademeli olarak yeniden düzenlendiğine işaret eden Göçmen, "Sıra konser salonlarına geldiğinde, bu geçiş süreci için hazır olmak istedik. Umutla beklediğimiz, salonlarımızın tekrar seyirciyle dolmasını istediğimiz gün için salonumuzu sosyal mesafe kuralına uygun hale getirdik. Türkiye'nin ilk sosyal mesafeli konser salonunu hayata geçirmiş olduk." diye konuştu.
Bilim Kurulu konser salonlarının açılması kararını verdiğinde, seyirciye tam ve istenilen şekilde hazır olmayı amaçladıklarını vurgulayan Göçmen, "Sanki sürekli seyircimiz geliyormuş gibi temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını uzman bir ekiple sürdürüyoruz. Etkinliklere izin verildiğinde tüm sağlık protokollerine uyarak salonumuzu dinleyicilerimize açacağız." dedi.
- "Sanata daha çok ihtiyacımız olacak"
Göçmen, salgının yarattığı sıkıntılı ruh halinin atlatılmasında sanatın önemine dikkati çekerek, "Yaşadığımız bu sosyal izolasyon sonrası hepimizin sanata daha da çok ihtiyacı olacak. Ama tabii ki her şeyin aniden eski günlerine dönmesini beklemek yanlış olur. Kademeli bir geçişe ihtiyacımız olduğu bir gerçek." ifadelerini kullandı.
Salon kapasitesinde azalmaya gidilmesinin bilet fiyatlarını asla etkilemeyeceğini vurgulayan Göçmen, şunları söyledi:
"Biz sanatçılar olarak ruhumuzda açılan yaraların bir an önce iyileşmesi için kalitemizden ödün vermeksizin bu kötü günleri seyircilerimizle birlikte atlatmış olacağız. Yeniden normalleşmeyi yaşamaya başladığımız bugünlerde, geçiş süreci için sanatla buluşmamızı sağlayacak bu çalışma, diğer bütün konser salonlarına örnek olacaktır."
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