Sosyal mesafe ve maske unutuldu! Mevlitte kavga!

İHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi’nde, edinilen bilgiye göre, dün akşam sokak ortasında düzenlenen yaklaşık 100 kişilik mevlitli yemek programı verildi. Yemekli programda taraflar arasında sebebi tespit edilemeyen bir tartışma çıktı. Tartışma kadınların dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İHA'da yer alan habere göre çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, tarafların birbirlerine tekme tokat attığı görüldü. Kadın ve çocukların arada kaldığı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü.

KAVGA YARIM SAAT SÜRDÜ SOSYAL MESAFE KALMADI

Kavgada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, grubun yaklaşık yarım saat boyunca mesafe ve maske kuralına uymadığı görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı.