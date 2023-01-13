Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Sağlık

“Sosyal medyaya bakarak yemek yemeyin” uyarısı!

Tadına, kokusuna ve dokusuna odaklanarak, farkına vararak yenilen yemeğin metabolizma için daha faydalı olacağını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, "Yemek yerken ekrana, sosyal medyaya bakmamak, lokmaları hızlı çiğnememek, her lokmadan sonra çatalı mutlaka masaya bırakmak gibi alışkanlıklar edinerek yeme farkındalığı geliştirebilirsiniz" dedi

Giriş: 13.01.2023 - 12:42 | Güncelleme: ABONE OL
“Sosyal medyaya bakarak yemek yemeyin” uyarısı!
Sosyal medyayla ilgilenerek yemek yiyenlere uyarı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, son dönemlerde trend olan beslenme tarzı “mindful eating” ya da Türkçe ifadeyle “yeme farkındalığı” kavramına açıklık getirdi. Yapılan çalışmaların, acele yemek yemenin kilo kazanımına ve obeziteye neden olabileceğini gösterdiğini aktaran Diyetisyen Gündüz, birçok kişinin, televizyon izlerken ya da sosyal medyada vakit geçirirken yemek yediğini, ekran başında yemek yerken de, kişilerin çok hızlı ve porsiyon kontrolüne dikkat etmeden fazla miktarda gıda tükettiğine dikkat çekti.

"PORSİYONLARI KÜÇÜLTÜP KİLO KAYBEDEBİLİRSİNİZ"

Gündüz, "Farkındalık, şu anki düşünce ve duygu ve eylemlerin bilinçli şekilde yapılması olarak tanımlanabilir. Yeme farkındalığı ise yemek yeme eylemi süresince, ne yenildiğinden çok neden ve nasıl yediğimizle alakalıdır. Yeme farkındalığı çevresel etmenlerden etkilenmeden, besin seçimlerinde yargılama olmadan, tüketilecek besinin tat, koku ve dokusuna odaklanmaktır. Yeme farkındalığı sayesinde bireyler daha yavaş yemek yemeye başlayıp, doygunluk sinyallerine karşı tepki vererek, yemek yemeyi sonlandırabilirler. Porsiyonlarını küçültebilir, yemek yemekten zevk alarak daha sağlıklı seçimler yapıp, kilo verebilirler" diye konuştu.

"EKRANA SOSYAL MEDYAYA BAKARAK YEMEK YEMEYİN"

Beslenme alışkanlıklarının bir günde değişmeyeceğinin altını çizen Diyetisyen Gündüz, "Yeme farkındalığını arttırabilmek için yemekler mutfakta ya da yemek masasında tüketilmeli. Yemeğin yendiği ortam düzenli ve temiz olmalı. Her lokmayı çiğnerken tadı, kokusu ve dokusuna odaklanılmalı. Her lokmadan sonra çatalınızı mutlaka masaya koyun. Her bir lokmanın kaç kez çiğnendiği tespit edilmeli, zaman içerisinde her lokmanın ağızda 30 kez çiğnenmesi hedeflenmeli. Besinleri çok hızlı çiğnemeyin, yediğiniz yemeğin keyfini çıkarmaya odaklanın. Yemek yerken televizyon, bilgisayar ekranı ya da telefon açık olmamalı. Sosyal medyadan uzak durulmalıdır. Yemeklerin ortalama kaç dakikada tüketildiği tespit edilmeli, yemek yemek için kendinize en az 20 dakika vakit ayırmalısınız. Yemek sonrasında tatlı yeme alışkanlığınız varsa, o an aç olup olmadığınızı kendinize sorun” ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Eski sevgiliyle arkadaş kalmak mümkün mü?
Eski sevgiliyle arkadaş kalmak mümkün mü?
EYT ne zaman Meclis'e sunulacak? Kritik açıklama geldi!
EYT ne zaman Meclis'e sunulacak? Kritik açıklama geldi!
Arıcılardan TAHAP yetkililerine suç duyurusu!
Arıcılardan TAHAP yetkililerine suç duyurusu!
Tuzla'da doğalgaz borusu alev aldı!
Tuzla'da doğalgaz borusu alev aldı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.