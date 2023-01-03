GERÇEK HAYAT GİBİ ALGILANIYOR
Belgelerdeki açıklamalar şu şekilde devam ediyor "Burası gerçek hayat gibi algılanıyor ama ünlülerin standartları temel alınıyor.
Keşfet alanı ve başkalarının profillerini gizli gizli inceleme alışkanlığı, kullanıcıları dipsiz kuyulara düşürüyor. Sosyal kıyas bağlamında ünlülerin içerikleri daha sık ama arkadaşların içeriklerinin etkisi daha güçlü."
Sosyal medyada yaşanan etkileşimlerin meydana getirdiği gerçekler üzerine hissedilen iç tepki kişiyi olumsuz yönde etkiliyor.