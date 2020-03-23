Sosyal medyadan "uzaktan eğitim" manzaraları

AA

Yüz yüze eğitime verilen aranın ardından veliler, Eğitim Bilişim Ağı üzerinden verilen ilk derse katılan çocuklarının heyecanını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile sosyal medya üzerinden paylaştı.

Öğrenciler, Bakan Selçuk'un açılış konuşmasının ardından TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden başlayan dersleri takip ederken aileleri de çocuklarının fotoğraflarını sosyal medya üzerinden Bakan Selçuk ile paylaştı.

Selçuk'un Twitter'daki hesabını etiketleyen bir veli "Okul formamızı giydik, zil de çaldık evde. Sıramıza gelip oturduk ve ilk dersi bekliyoruz. Uzaktan değil, can cana eğitim." yorumuyla kızının fotoğrafını paylaştı.

Oğlunun fotoğrafını paylaşan bir baba da "Eğitim ciddiye alınacak bir iştir. Okula gider gibiyiz bugün. Okulu kıyafetlerini giyerken 'Baba özlemişim kokusunu.' diyen 1. sınıf Arda'dan sizlere de günaydın Bakan amcası." ifadelerini kullandı.

Veliler, bazı fotoğrafları "Biz hazırız 2. sınıf EBA ile... Çok teşekkür ederiz Sayın Bakanım.", "Biz ders başında pür dikkat dinliyoruz" yorumlarıyla paylaşırken "Birlikte atlatacağız" ifadeleriyle yeni tip koronavirüsle mücadeleye destek mesajları da geldi.

Torunuyla ders dinleyen anneanne fotoğrafı da sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda beğeni aldı.