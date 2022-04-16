Sosyal medyadan sahte dolar tuzağı!

İlk olay 5 Nisan Salı günü 23.00 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde yaşandı. Ozan Kaymaz, 32 bin lira değerindeki cep telefonunu sosyal medya üzerinden satılığa çıkardı. Yabancı uyruklu bir kişi, telefonu almak istediğini söyleyerek Kaymaz’dan evinin adresini istedi. Akşam saatlerinde adrese 1’i kadın 2 arkadaşı ile gelen yabancı uyruklu kişi, Kaymaz ile buluştu.
Telefonun ödemesini dolar ile yapacağını söylemesi üzerine mağdur adam satmaktan vazgeçti. Bunun üzerine 2 bin 250 Dolar’ı adamın üzerine atan yabancı uyruklular telefonu alarak olay yerinden bir otomobile binerek uzaklaştı. Ertesi gün Aksaray’da bulunan bir döviz bürosuna giden Kaymaz, doların sahte olduğunu öğrendi. Bunun üzerine polis merkezine giden Kaymaz, şikayetçi oldu. 3 yabancı uyruklunun adrese geldiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
BİR SAHTE DOLAR KONUSU DA ESENYURT’TA YAŞANDI
Olaydan 5 gün sonra bir sahte dolar konusu da Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde yaşandı. Rana Yılmaz, yine sosyal medya üzerinden televizyon satmak istedi. Yabancı uyruklu iki kişi televizyonu satın alacağını söyleyerek, Yılmaz’ın gönderdiği adrese geldi. Yılmaz'a 350 dolar veren şüpheliler, 5 dolar para üstü alarak televizyonu alıp adresten ayrıldı.
Ertesi gün, döviz bürosuna giden Rana Yılmaz, aldığı doların sahte olduğunu öğrenmesi üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şüphelilerin apartmana geldikleri ve televizyon ile ayrıldıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
“DOLARI BANA VERDİLER, TELEFONU ALDILAR”
Yaşananları anlatan mağdurlardan Ozan Kaymaz, “Telefonumu, sosyal medya üzerinden satışa çıkardım. 3 yabancı uyruklu kişi, alıcı olarak benimle irtibata geçti. Telefonu dolar ile almak istediklerini söylediler. Ben de bir sorun çıkacağından şüphelenerek satmak istemedim. Beni ikna etmeye çalıştılar. Aramızda bir itiş kakış oldu. Doları bana verdiler, telefonu aldılar. Bir anda bir otomobile binip gittiler. Plakasını alamadım” dedi.
“PARAMPARÇA OLSA BU KADAR ZORUMA GİTMEZDİ”
Kaymaz, “Sabah kalkınca Aksaray’da bulunan bir döviz bürosuna gittim. Bana dolarların sahte olduğunu söylediler. Gerçekçi duruyordu. Bir kalem ya da makine ile bunun sahte olduğunu anlayabiliyormuşsun. Ben emniyete giderek şikayetçi oldum. Bu olay beni çok üzdü. Keşke telefon paramparça olsa bu kadar zoruma gitmezdi” ifadelerini kullandı.
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