Sosyal medyadan Ryan Babel yorumları
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Beşiktaş'ın Osmanlıspor'u 5-1 yendiği maçta Ryan Babel şov yaptı.
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Siyah-beyazlı takımın ilk 3 golünü atarak kilidi açan Hollandalı futbolcuya övgü yağdı.
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Sosyal medyadan en çok konuşulan isimler arasına giren Babel hakkında yazılanlardan bazıları şöyle:
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Ronaldo, Pepe'yi arayıp Beşiktaş'a gelirsem Ryan Babel'i kesebilirmiyim diye sormuş!
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Ryan Babel sen nasıl bi kralsın.
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Ne yapıyorsunuz "Ryan Babel" Bey.
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Ryan Babel Bey diyeceksiniz.
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Ryan Babel 250 milyon len.
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Ryan Babel efsanesin.
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Yaşı ilerledikçe daha da bir başka oynayan adam... Ryan Babel.
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Eğri oturalım doğru konuşalım, Şenol Güneş çok iyi bir teknik direktör. Ölmüş Ryan Babel'i bile adam yaptı. Helal olsun vallahi.
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Mesela bir adam düşünün adı Ryan Babel olsun.
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Ryan Babel bir kez daha klas kalıcı dedi. Kaliteli topçu her zaman kalitedir.
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Hayat kısa Ryan Babel uçuyor.
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Ryan Babel'in taklalarını görmek için bir daha hat trick yapmasını mı bekleyeceğiz yani?
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Ryan Babel'in gol sevincindeki hareketi attığı gollerden daha zor.
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Biriniz Ryan Babel’e dur desin.
200. golü de atmaya çalışıyor.
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Ryan Babel çıldırdı, şampiyonluk istiyor.
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Ryan Babel yıllık 2,1 ml €.
Alvaro Negredo yıllık 4,35 ml €.
Başka diyecek bir şeyim yok.
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Ryan Babel'in gücünü kim 100 yaptı!
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Bu Ryan Babel bir harika dostum.
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Babel elin değmişken 200. golü de at yiğidim.
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Babel artık yarın "hat trick yaptım "videosunu Youtube kanalında paylaşır!
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Bazı konularda keşke Babel kadar başarılı olabilseydim.
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Ryan Babel, 'emekli, yürümeye geldi' diyenlere de selamlar. Şenol Güneş farkı.
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Babel bu memlekete gelmiş en iyi,en karakterli 10 yabancı oyuncudan biri.
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Bir Beşiktaşlı olarak Ryan Babel’in Beşiktaş’ın en iyi oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Top ondayken hiç kuşkusuz içimiz hep rahat.
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Babel 150.000 bitcoin.
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