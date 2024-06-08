Sosyal medyadan canlı yayın açıp eniştesini bıçakladı!

Kocaeli'nde olay, 3 Haziran Pazartesi günü Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nida Sokak'ta bulunan ikamette meydana geldi.

'NAMUS BELASI'NI ÇALIP YAYIN YAPTI

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, Özgür U., sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Yayın sırasında evinin bahçesinde önüne koyduğu satır ile 2 bıçağı gösteren ve "Cesareti olmayan izlemesin" diyen Özgür U., yaklaşık 30 dakika boyunca "Namus Belası" şarkısı ile yayın yapmayı sürdürdü.