Sosyal medyadan babasının sağlık durumunu öğrenmeye çalışan kadına destek

AA

İzmir'de yaşayan Nuray Önoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında büyükşehirlere giriş-çıkış yasağı getirilmesi nedeniyle, memleketi Erzincan'da yaşayan ve hasta olan babasını ziyarete gelemedi.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan babasının sağlık durumunu öğrenmek için sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Arkadaşlar yaşlı babam Erzincan'da ağır hasta (korona değil),oradan bana yardımcı olabilecek sağlıkçı kimse, tanıdığı olan kimse var mı aranızda. Çok acil." şeklinde paylaşım yaptı.

Paylaşımı gören Vali Arslantaş, Önoğlu'ndan babasının ismini öğrendikten sonra Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen'in hastanede çektiği fotoğrafın üzerine, "Mehmet Ali amcamız emin ellerde, endişeniz olmasın, Rabb'im şifa versin." notunu yazarak paylaştı.

Bunun üzerine Önoğlu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, "Sayın Vali, şu anda Erzincan Araştırma Hastanesi acilinde, haber alabildik. Hekim ve sağlıkçı arkadaşlar gerekli müdahaleleri yapmışlar, endişelenmememizi söylediler. İlginizi esirgemezseniz çok makbule geçer. Hakikaten nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sağ olun." ifadelerini kullandı.