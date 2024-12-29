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        Haberler Gündem İstanbul Sosyal medyadan Atatürk’e ve şehitlere hakaret eden kişi gözaltına alındı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Sosyal medyadan Atatürk’e ve şehitlere hakaret eden kişi gözaltına alındı

        Sosyal medya platformundan açtığı canlı yayında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve şehitlere hakaret eden A.B., polisin Beyoğlu'nda yaptığı denetim sırasında yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 01:23 Güncelleme: 29.12.2024 - 01:24
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        Atatürk ve şehitlere hakarete gözaltı
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        Konuyla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret', 'Kişinin hatırasına hakaret', 'Şehitlere hakaret', 'Dini değerleri aşağılama' ve 'Türk toplumunun değerlerini aşağılama ve hakaret' suçlarını içeren video paylaşımı ile ilgili olarak; şüpheli kişinin yakalanmasına yönelik inceleme başlatılmış, kimlik bilgileri tespit edilen A.B. isimli şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlilerince 28.12.2024 tarihinde Beyoğlu ilçesinde gerçekleştirilen uygulama esnasında yakalanmıştır. Şüpheliye yönelik yapılan sorgulamada ise 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçları başta olmak üzere toplam 21 adet suç kaydı bulunduğu, ayrıca kayıp kişi olarak da aranıyor olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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