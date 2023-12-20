Sosyal medyada yeni tehlike: başka birinin kimliğine bürünmek! İşte Catfish'i anlama ve korunma yöntemleri
Catfish terimi, sosyal medyada gündem oldu. Bir kişinin çevrimiçi olarak başka birinin kimliğine bürünmesi anlamına gelen catfish terimi hem isim hem de fiil olarak kullanılıyor. Catfish, gerçek kimliğini gizleyerek başka birinin bilgilerini ve fotoğraflarını kullanarak başkalarını kandırması için kullanılan bir terimdir. İşte Catfish/Catfishing terimini anlamak ve sahte profillerden korunma yöntemleri...
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Catfish terimi, sosyal medyada sahte bir profil kullanarak kişileri manipüle etme yöntemini ifade etmek için kullanılır. "İlk buluşmaya giderken kızın catfish çıkması" ifadeleri ile sosyal medyada yayılan Catfish terimi yayınbalığı ve kedi balığı şeklinde Türkçeye çevrilir. Catfish kelime anlamı ise 'insanları kandırmak amacıyla sosyal paylaşım sitelerinde sahte profil oluşturan kimse' olarak kullanılır. İşte sosyal medya catfish terimi hakkında merak edilenler...
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İLK OLARAK 2010 YILINDA ADINI DUYURDU
2010 yılında yayınlanan Catfish adlı belgeselin ardından adını duyuran Catfish yönetimi sosyal medyada gündeme geldi.
Catfish yöntemi sosyal medyada "İlk buluşmaya giderken kızın catfish çıkması" ifadeleriyle yeniden gündeme geldi.
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SAHTE PROFİL ANLAMINA GELİYOR!
İngilizce tercümesine göre Catfish terimi; yayın balığı, kedi balığı, karabalık ve insanları kandırmak amacıyla sosyal paylaşım sitelerinde sahte profil oluşturan kimse gibi anlamları bulunmaktadır.
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CATFİSHİNG = KANDIRMAK
Catfishing, sanal ortamda bir kişinin kimliğini kopyalayarak ya da sahte kimliklerle oluşturulan profillerle insanların kandırılması, dolandırılmasıdır.
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CATFİSH YAPAN HESAPLAR SIK SIK PARA İSTERLER!
Catfish yöntemine maruz kaldığınızı düşünüyorsanız bu maddelere dikkat edin.
Catfish yöntemini kullananlar karşısındaki insnaı cezbedebilmek için kendilerini önemli biriymiş gibi tanıtırlar fakat profilinin takipçi sayısı genellikle azdır.
Görüntü ve sesli aramalardan çekinen sahte kimlikli kullanıcıların anlattıkları hikayelerde kopukluklar vardır.
Catfish yöntemini kullanan insanlar profil fotoğrafları ya çok nadir değiştirirler ya da hiç değiştirmezler.
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KENDİNİZİ BU TEHLİKEYE KARŞI KORUYUN!
Catfish yöntemini kullandığını düşündüğünüz kişinin kimler tarafından takip edildiğine ve sosyal medya paylaşımlarındaki yorum, beğeni gibi etkileşimlere dikkat edin.
Sosyal medya uygulamanız üzerinden gizlilik ayarlarınızı yapmanız catfish yöntemine maruz kalma olasılığınızı azaltacaktır.
Yeni tanıştığınız insanlara önemli bilgilerini vermeyin ve para gönderme işlemi gerçekleştirmeyin.
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