Sosyal medyada yeni akım! Benzerlikleri şaşırttı

23 yaşındaki Shelby Contra, Twitter'dan büyükannesinin fotoğrafıyla kendi fotoğrafını yan yana getirerek paylaştı. 555 bin beğeni alan fotoğrafın ardından sosyal medyada akım başladı. Pek çok internet kullanıcısı aile büyüklerinin fotoğrafıyla kendi fotoğrafını yan yana getirdi. Benzerlikler onlarca yorum ve beğeni getirdi.