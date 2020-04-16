Sosyal medyada yarışarak "Evde kal Türkiye" çağrısına destek veriyorlar - AĞRI

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi üyeleri ve çalışanları, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altı çocukların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından, Türkiye'nin en doğusunda aynı durumda olan gençler ile Kocaeli'deki gençler arasında sosyal medya ortamında gönül köprüsü kurmaya karar verdi.
Bu çerçevede düzenlenen "Esmaü'l Hüsna ve Anlamlarını Öğreniyoruz" yarışmasıyla, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki gençler ile Kocaelili gençler sosyal medyada bir araya geldi.Yarışma kapsamında beşer Esmaü'l Hüsna'yı anlamlarıyla birlikte ezberleyen gençler, çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşarak hem güzel vakit geçiriyor hem de "Evde kal Türkiye" çağrısına destek oluyor.
Kocaeli Gençlik Merkezleri Şube ve Uluslararası Gençlik Merkezi Müdürü Sevgi Lordoğlu, AA muhabirine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamayan gençlerin evde sıkılmadan vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla söz konusu yarışmayı düzenlediklerini söyledi.Yarışmayla Türkiye'nin iki ayrı ucunda yaşayan gençler arasında gönül köprüsü kurduklarını ifade eden Lordoğlu, şöyle konuştu:
"Bir tarafta Kocaeli, diğer tarafta 1400 kilometre uzakta Türkiye-İran sınırında yer alan Doğubayazıt. Ancak hepsinin ortak bir noktası var. 20 yaş altındalar ve Kovid-19'la mücadele kapsamında şu an için sokağa çıkmaları yasak. Biz, dünya genelinde yaşanan bu sıkıntılı süreci onların evlerinde sıkılmadan, kaliteli bir şekilde atlatmalarını istiyoruz. Ayrıca bu sayede 'Evde kal Türkiye' çağrısına da destek veriyorlar."Lordoğlu, sosyal medyada yarışmayla ilgili açılan konunun altına çektikleri videoyu ekleyip yorum yapan ilk 5 yarışmacıya da çeşitli hediyeler vereceklerini sözlerine ekledi.
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