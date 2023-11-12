Sosyal medyada viral olan Pallas kedisi dünyanın en sevimli yırtıcılarından birisi

NESLİ TÜKENEBİLİR

Nesli tükenmekte olan Pallas kedileri için 2002 yılında, Uluslararası Doğa Koruma Birliği, Pallas kedisini "tehdit altında" olarak sınıflandırdı ve bu durum hala devam ediyor. Pika ve dağ sıçanı (beslendikleri hayvanlar) popülasyonlarını azaltmayı amaçlayan çiftçilik, tarımsal faaliyetler ve madencilik gibi pek çok faktör risk oluşturuyor.