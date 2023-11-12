Sosyal medyada viral olan Pallas kedisi dünyanın en sevimli yırtıcılarından birisi
Sosyal medyada videolarıyla birçok kez karşımıza çıkan Pallas kedileri, Manul kedisi olarak da biliniyor. Görünüşü her ne kadar sevimli olsa da Pallas kedisini evde beslemeyi düşünürseniz sizi pişman edebilir. İşte Pallas kedilerine dair bilinmesi gereken ilginç gerçekler
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BİLİMSEL ADI ÇİRKİN KULAKLI KEDİ
Pallas kedisinin bilimsel adı "çirkin kulaklı" anlamına gelir. "Felis manul" olarak bilinen bu kedilerin ismi daha sonra "Otocolobus manul" şeklinde değiştirildi. "Otocolobus" ise çirkin kulak demektir.
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Her ne kadar çirkin kulak dense de aslında kulakları çok önemli bir işlev sağlar. Pallas kedilerinim düşük pozisyonda duran kulakları gizlenmelerini sağlar ve avlarını yakalarken konumlarını belli etmezler.
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GÖRÜNDÜKLERİ GİBİ ŞİŞMAN DEĞİLLER
Pallas kedisi ile ilgili şişman oldukları şeklinde bir algı vardır ancak kürkleri çok kalın olduğu için şişmanmış gibi görünürler. Normalde 5 kilo ağırlığında olan kedilerinin vücut uzunluğu maksimum 1 metredir. Yoğun kürkleri nedeniyle daha iri görünürler.
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LEOPARLARLA ARKABALIKLARI VAR
Pallas kedilerinin, leoparlarla uzaktan akrabalığı olabilir. Kedileri keşfeden Peter Pallas, hayvanın İran kedisiyle akraba olduğunu düşünüyordu. Ancak uzmanlar yaban kedisinin en yakın akrabasının leopar kedisi olabileceğini ortaya çıkardı.
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NESLİ TÜKENEBİLİR
Nesli tükenmekte olan Pallas kedileri için 2002 yılında, Uluslararası Doğa Koruma Birliği, Pallas kedisini "tehdit altında" olarak sınıflandırdı ve bu durum hala devam ediyor. Pika ve dağ sıçanı (beslendikleri hayvanlar) popülasyonlarını azaltmayı amaçlayan çiftçilik, tarımsal faaliyetler ve madencilik gibi pek çok faktör risk oluşturuyor.
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Kedileri daha iyi anlamak için uluslararası koruma ekibi Altay Dağları'ndaki Sailyugemsky Doğa Parkı'nı güvenceye aldı.
Kaynak: Mental Floss
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