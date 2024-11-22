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        Haberler Gündem Sosyal medyada terör propagandası yapan şüpheli gözaltında

        Sosyal medyada terör propagandası yapan şüpheli gözaltında

        Bahçelievler'de otomobilde seyir halindeyken terör örgütü PKK'nın propagandası yapan ve görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan İ.Ç. (19) gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 23:00 Güncelleme: 22.11.2024 - 23:00
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        Terör propagandası yapan şüpheli gözaltında
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        İstanbul emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, otomobilde seyir halindeyken terör örgütü PKK'nın elebaşı lehine video çekerek propagandasını yapan 19 yaşındaki İ.Ç.'yi yakalamak için operasyon başlattı.

        Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan şüpheli Bahçelievler'deki adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen İ.Ç.'nin 'güveni kötüye kullanma', 'taksirle yaralama' ve 'banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlarından 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        Şüphelinin 'suçu ve suçluyu övme' suçundan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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