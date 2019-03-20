21 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hukuk alanında vatandaşların sorularına yanıt veren internet sitesine 'Derya A.' rumuzlu kullanıcının, 'Nafaka ve mal paylaşımı hakkında birkaç soru' başlığıyla yönelttiği sorular, okuyanları şaşkına çevirdi.
Derya A. eşiyle Temmuz 2018'de evlendiğini, çocuklarının olmadığını, eşiyle anlaşamayacağını anlayıp boşanmak istediğini anlatıp, 'Şimdi avukatlara ve bu işe bilenlere birkaç sorum olacak' diyerek, şu soruları sıraladı:
"BU PARAYI EN ERKEN NE ZAMAN ALABİLİRİM?"
"Kocam 4 bin TL maaş alıyor, bu paranın en az yarısını nafaka olarak almak istiyorum, bu mümkün mü? Düğünde takılan altınlar duruyor ve 60 bin TL ediyor, bu altınların hepsinin benim hakkım olduğunu düşünüyorum. 'Ayrıca düğünde takılan altınlar kadınındır' diye kanun var. Hiç çalışmadığım için boşanma davası ile birlikte tazminat davası açmak istiyorum, en fazla ne kadar maddi tazminat davası açabilir ve bu parayı ne zaman alabilirim? Evlenirken ortalama 5 bin TL çeyiz parası harcadım, bu harcadığım parayı, ailemin yatak odasına ödediği parayı, faizi ile kocamın geri ödemesini istiyorum, bu mümkün mü? Kocam evlenmeden önce biriktirdiği ve kendi ailesinin yardımı ile evlendikten sonra 85 bin TL değerinde bir araba aldı. Mal paylaşımı kanunu ile bu arabanın yarı parası benim hakkım. Bu parayı en erken ne zaman alabilirim?"
HEMCİNSLERİ DE TEPKİ GÖSTERDİ
Derya A.'nın sorularına çoğunluğu kadın pek çok internet kullanıcısı büyük tepki gösterdi. İcra memuru benzetmesi de yapılan Derya A. sosyal medyada en çok tartışılan isimler arasına girdi.
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