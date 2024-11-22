Sosyal medyada tanıştı, hayatı karardı!

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün ekranlarda olmaya devam ediyor. Birbirinden ilginç olayları bünyesinde barındırıp izleyiciyle buluşturan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de bugün çok konuşulacak bir konu yer aldı.Programa katılan Durali Bey, sosyal medyadan tanıştığı eşi Zeynep’in, imam nikahlı başka bir eşinin olduğunu sonradan öğrendiğini ve çirkin olduğu için kendisini terk ettiğini söyledi.

REKLAM advertisement1 “GEL RESMİ NİKAH KIYALIM DEDİ. 15 GÜN SONRA İMAM NİKAHLI EŞİNE KAÇTI!” İmam nikahlı eşi, Zeynep’in “Çorlu’ya gel resmi nikah kıyalım” demesi üzerine Çorlu’ya Zeynep’i almaya gittiğini söyleyen Durali “Onu aldım Kütahya’ya döndük” dedi. Sürekli kendisini kıskandığını, sosyal medyada anonim hesaplar açarak kendisine mesajlar yazdığını söyledi. ZEYNEP’İN KAÇTIĞI İDRİS’LE DURALİ CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER! Canlı yayına telefonla bağlanan İdris Bey, Durali Bey’in yalan söylediğini dile getirdi. “Durali Bey Zeynep’in benimle imam nikahlı olduğunu biliyordu. Durali Bey'in bilmediğini söylemesi yalandır.” sözlerini kullandı.

“SENİ BENİMLE, BENİ DE SENİNLE ALDATTI!” İdris, Zeynep’in şu anda yanında olmadığını söyledi. Durali, İdris’in açıklamalarının ardından gerilerek “Seni benimle, beni seninle aldatmış nasıl anlamıyorsun?” diyerek sert çıktı.