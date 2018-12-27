5 ilde operasyon düzenlendi

Kayseri Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde bazı kişilerin sosyal medya hesapları üzerinden toptan içki satışı yaptığını tespit etti.

SOSYAL MEDYADAN İÇKİ SATAN ÇETEYE OPERASYON

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Kayseri merkezli 5 ilde sahte içki operasyonun düzenlendi. Sosyal medya hesaplarından sahte içki siparişi alarak satış yapan çete üyesi 8 kişi gözaltına alındı.

3500 SAHTE İÇKİYE EL KONULDU

Yapılan operasyonlarda zanlıların ev, işyeri, otomobil ve imalathanelerinde yapılan aramalarda piyasaya sürmeye hazırlandıkları 3 bin 500 adet sahte içki ele geçirildi.