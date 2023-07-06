Carnivore diyeti diğer beslenme alışkanlıklarından farklı olarak genellikle et, balık, tavuk, domuz eti, yumurta, süt ürünleri gibi hayvansal gıdaların tüketilmesinden oluşur. Ketojenik diyetten farkı ise sadece tek çeşit hayvansal gıda tercih edilebiliyor. Örneğin isteyen kişi sadece kırmızı et yiyebilir.

Carnivore diyeti uygulayan kişiler hayvanlar gıdaların sindirilmesinin daha kolay olduğunu ve vücut tarafından daha iyi kullanıldığını düşünüyor. Ayrıca diyetin insülin direncini düzenlediğini ve kilo kaybını teşvik ettiğini, inflamasyon azalttığını, enerji verdiğini ve bazı sağlı sorunlarını iyileştirdiğini iddia edenler de var.

Ancak söylentiler herhangi bir bilimsel veriye dayanmıyor. Üstelik tek taraflı beslenmenin potansiyel riskleri de bulunuyor. Bitkisel kaynaklı gıdaların çıkarılmasıyla beraber vücut ihtiyacı olan lif, vitamin, mineral ve antioksidan gibi değerlerin eksikliğini yaşabilir. Ayrıca Carnivore diyeti bireysel ihtiyaçlar ve sağlık durumlarına bağlı olarak kişilerde farklı etkiler gösterebilir.

Karbonhidrat sınırlaması; Carnivore diyeti, karbonhidrat alımını daha çok sınırlar. Kan şekeri seviyeleri daha istikrarlı sağlanabilir ve insülin hassasiyeti iyileşebilir. Karbonhidrat sınırlandırması sağlanınca ketozise girme durumu teşvik edilerek vücut yağ yakmaya başlar.

Vitamin ve mineral kaynağı; Hayvansal gıdalardan, demir, çinko, B12, B, B6 ve D vitamini gibi önemli besin içerikleri bulunur.

Protein açısından yüksek; Carnivore diyeti, yüksek ve kaliteli protein içerir. Et, balık ve yumurta gibi gıdalarda önemli aminoasitler vardır.

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CARNİVORE DİYETİN ZARARLARI NELERDİR?

Yeterli besin alımı sağlanamaz; Carnivore diyeti tek taraflı bir diyet olduğu için lif içeren besinlerin tüketimi yoktur. Bu durum C vitamini, potasyum, magnezyum gibi önemli minerallerin eksikliğine neden olur. Ayrıca bağırsak sağlığı da olumsuz etkilenebilir.

Kalp sağlığı; Uzun süre doymuş yağ içeren hayvansal gıdaların yüksek tüketimi, kolestrol ve karaciğer değerlerini yükseltebilir. Bu durum kalp hastalığı riskini artırabilir. Bu nedenle hayvansal gıdalarla beraber bitkisel gıdalar dengeli tüketilmelidir.

Bağırsak sağlığı; Lif alımının düzensiz olması özellikle bağırsak sağlığını olumsuz yönde etkiler. Kabızlık, divertiküler ve bağırsak kanseri riskini çoğaltabilir. Lif, probiyotik ve prebiyotik içeren besinler bağırsağın bir numaralı dostudur.