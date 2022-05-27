Sosyal medyada paylaşınca polis harekete geçti

DHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İzmir-Ankara karayolu üzerinde motosikletiyle trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yapan motosiklet sürücüsü o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Motosikletiyle tek teker üzerinde seyreden sürücü, hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye düşürdü.





Görüntülerin paylaşıldığı sosyal medya hesabını takibe alan emniyet ekipleri, görüntülerdeki kişinin 17 yaşındaki F.Ç olduğunu tespit etti. Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan F.Ç'ye çeşitli suçlardan idari para cezası uygulanırken, motosiklet ise trafikten men edildi.