Daha sonra şirketin piyasa değeri yüzde 6 azalmıştı ve Twitter hem suçlamaları reddetmiş hem de satış anlaşmasını tamamlaması için Elon Musk’ı mahkemeye vermişti.

Taraflar daha sonra mahkemeye taşınmadan anlaşmaya vardılar.

Musk’ın son yaptığı bu hareket ise sosyal medyada ve ABD basının da büyük yankı uyandırdı.