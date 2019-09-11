Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Zafer Samancı'nın haberine göre, olay Konya’nın Ereğli ilçesi Mimarsinan Mahallesi Hasan Kılıç Caddesinde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası 38 yaşındaki Ahmet Köşe akşam saatlerinde facebook üzerinden kendi fotoğrafı ile birlikte ‘Arkadaşlar ben ölsem kimler üzülür kimler sevinir görelim’ paylaşımını yaptı. Köşe paylaşımından yaklaşık 2 saat sonra evinde bulunan silahla intihar etti.

"BİR KURŞUN AYIRDIM O DA BUGÜNE KISMETMİŞ"

Ahmet Köşe, sosyal medya hesabından yaptığı intihar paylaşımına, kendine zarar vermemesi konusunda ikazda bulunan yakınlarına ‘Bir kurşun ayırdım o da bugüne kısmetmiş. Hakkınızı helal edin zamanında çocuklarıma baktınız’ cevabını verdi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.