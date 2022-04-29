Sosyal medyada gündem olan paylaşımla ilgili açıklama

Sosyal medyada gündem olan paylaşımla ilgili açıklama

HABERTURK.COM

Pegasus Hava Yolları, çalışanlarına ait olduğu belirtilen ve sosyal medyada gündem olan paylaşımla ilgili açıklama yaptı.

'ŞİRKETİMİZİN ETİK AHLAK KURULU'NA AKTARILDI'

"27 Nisan akşamı kişisel bir sosyal medya hesabı üzerinden kişiye özel bir ortamda yapılan bir paylaşımın, farklı mecralarda şirketimiz ile ilişkilendirilmesi nedeniyle açıklama yapmak isteriz" ifadeleriyle başlayan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu görüş ve ifadeler kişisel olup şirketimizin duruşu ile bir bağı yoktur. Pegasus Hava Yolları olarak; ilgili paylaşımda yer alan dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlere atfen rencide edici ifadeleri kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu çerçevede, konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurallarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır."

GÖREVDEN ALINDI İDDİASI

Öte yandan paylaşımı yapan kişinin görevine son verildiği iddia edildi. Habertürk'e konuşan hava yolu şirketi yetkilileri ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince bu iddiayla ilgili açıklama yapılmayacağını kaydetti.