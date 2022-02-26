Sosyal medyada görüp burnuna yerleştirdi! Ameliyatla kurtuldu

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 42 yaşındaki kadın hasta, devlet hastanesine burun tıkanıklığı şikayetiyle başvurdu. Sosyal medyadan görerek, her iki burun deliğine birer diş sarımsak yerleştirdiğini de anlatan kadın muayene edildi.
İncelemede, sarımsaklardan birinin kendiliğinden çıktığı diğerinin de hapşırdıktan sonra genize kaçtığı belirlendi. Muayenede sağ burun boşluğunda bir diş sarımsak belirlenen hasta, ameliyat edildi. Ameliyatta kadının burnundaki sarımsak çıkarıldı.
"KALP VE AKCİĞER PROBLEMLERİNE DAHİ NEDEN OLABİLİR"
Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Meltem Demirdağ Çevikkan, sosyal medyada önerilen yöntemlerden kaçınılması gerektiğini belirterek, "Burun tıkanıklığına, üst solunum yolu enfeksiyonları, alerjik nedenler, burunda eğrilik, burun etlerinde büyüme, hormonal değişiklikler, burun içi kitle gibi durumlar neden olabilir. Çoğu zaman geçiştirilen burun tıkanıklığı, yorgunluk, uyku problemi hatta uzun vadede kalp ve akciğer problemlerine dahi neden olabilir. Gün içinde ya da gece hissedilen burun tıkanıklığı, ağız açık uyuma, horlama gibi şikayetler varsa başka çözümler aramak yerine mutlaka kulak burun boğaz doktoruna başvurulmalıdır. Burun tıkanıklığının sebeplerinden biri olan yabancı cisim kaçması halinde ise ani nefes yolu tıkanıklıklarına yol açabileceğinden çocuk ya da erişkin yapılacak ilk adım kulak burun boğaz doktoruna başvurmak olmalı" diye konuştu.
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