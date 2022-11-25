Sosyal medyada 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' rüzgarı

Öğrendiği gerçekler karşısında büyük yıkım yaşayan Songül, Derya ve Sadi’nin bunca zaman kendisini kandırdığını düşündü ve Sadi’den uzak durmaya karar verdi. Songül eve dönmeyince Sadi onu aramaya çıktı. Songül’ü perişan bir halde bulan Sadi, onun davranışlarına anlam veremedi.

Evlerinin bahçesinde Nedim’in cesedinin bulunması sonucu başı belaya giren Esra, bu durumdan kurtulmak için suçu Oğuz’un üzerine attı. Diğer yanda Derya ve Kıvanç giderek yakınlaşırken, Kıvanç yeğeni Zafer’i Derya ile tanıştırdı. Kıvanç merkez hastanede boşalan başhemşirelik pozisyonunu Derya’ya teklif etti ancak Derya kabul etmedi.

“Bana yalan söylediniz”

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SADİ’NİN HAYAL KIRIKLIĞI

Bölge Savcısı Haluk, toplanan imzaların talebiyle şartlı tahliye edilmiş öğrencilerin Karabayır’da tehdit oluşturup oluşturmadığını ortaya koymak için soruşturma yapmaya karar verdi. Aylin, tamirhaneye Araz’dan hesap sormaya gitti. Araz hiçbir şeyden haberi olmadığını söyledi ama Aylin inanmadı. Araz, ekibini toplayıp neler olduğunu öğrendi ve büyük bir tartışma yaşandı.