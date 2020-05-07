Sosyal medyada geleneksel bez bebek yapımını öğretiyor - İSTANBUL

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını günlük yaşamı yeniden dizayn ederken, sokaklarda oynayamayan çocukları da eğlenceli zaman geçirebilecekleri aktivite arayışına yönlendirdi.Bu ihtiyacı fark eden geleneksel bez bebek tasarımcısı 37 yaşındaki Nurhan Kaya, sosyal izolasyon sürecinde evlerine kapanan anne ve çocuklar için bez bebek yapımını anlattığı videolar çekmeye başladı.Kızı için hobi olarak başladığı bez bebek yapımını geliştirerek oyuncak sektöründe yerini alan Kaya, koronavirüs nedeniyle yaşanan izolasyon sürecinde ailelere destek olabilmek amacıyla hazırladığı "kendinyap" videolarıyla çocukların oyuncaklarını yapabilmelerine destek oluyor.Tamamen evde bulunan doğal malzemelerden hazırlanan el emeği bez bebekler, çocukları eğlenceli zaman geçirirken üretmeye de teşvik ediyor.- Bez bebek yapımına kızı için başladıGazi Üniversitesi Moda Tasarımı Öğretmenliği mezunu Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bez bebek yapma serüvenine, 11 yaşındaki kızı Deniz Fırat'ı büyütürken başladığını söyledi.Kaya, bir dönem reklam ve sinema sektöründe kostüm ve dekor tasarımı alanında da çalıştığını, kızını büyütme sürecinde işine ara verdiğini, bu dönemde de doğal oyuncaklar bulma arayışına girerek, geleneksel bez bebekleri daha modern şekilde tekrar yapmaya başladığını anlattı.Evinde oluşturduğu küçük atölyesinde öncelikle kızı, daha sonra ise çevresindekiler için bebek yapmaya başladığını belirten Kaya, sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldığını aktardı.Bu kapsamda, Türkiye Beyazay Derneği ve Kızılay Toplum Merkezi aracılığıyla Türkiye'ye sığınan ailelere ulaştığını, bez bebek ve oyuncak atölyelerinde eğitmen ve tasarımcı olarak görev aldığını dile getiren Kaya, bez bebeklerini tamamen kişiye özel tasarladığını ve en doğal malzemeleri kullanmaya çalışarak, her detayını el emeği ile hazırladığını ifade etti.Kaya, "Bez bebekler tamamen pamuklu, doğal ve çocuk sağlığına hiçbir şekilde zarar vermeyen, uzun ömürlü ve geri dönüşümlü malzemelerden yapılıyor. Diğer oyuncak bebekler gibi plastik ve çocukları özendirecek mükemmel görüntüde olmuyor. Çocuk dünyasına hitap eden bez bebeklerin, onların fiziksel ve zihinsel gelişiminde faydası oluyor." diye konuştu.- Çocuklar eğlenirken, üretmeyi de öğreniyorKoronavirüs pandemisi sürecinde çocuklara ithal oyuncakların alınmaması gerektiğini belirten Kaya, bez bebek üretiminde geri dönüştürülebilir malzemelerinin kullanıldığını vurguladı.Evde kalınan dönemde sürece katkı sağlamak amacıyla "kendinyap" videoları hazırladığını ifade eden Kaya, oyuncak bebek yapımı ile ailelerin ve çocukların üretime de katıldığına dikkati çekti.Kaya, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalma hissi bir anlamda bizi yordu. Bez bebek yapımı ise ebeveynler ve herkes için düşünülebilir bir aktivite. Evde anneler, dışarıdan hiçbir malzeme almadan bez bebek oyuncaklarını kendileri üretebilirler. Bez bebek yapımında kullanılan doğal malzemeler, keçe, yün, pamuklu kumaşlarla uğraşmak insanlara da terapi gibi geliyor. Bu malzemelerin sıcaklığı insanları rahatlatıyor. Evde nasıl vakit geçirdiğinizi anlamadığınız için karantinada olduğunuzu da çokça, hatırlamıyorsunuz." diye konuştu.Çocukların da doğal malzemelerle yapılan oyuncaklarla koronavirüsten korunabileceğini aktaran Kaya, şöyle devam etti:"Bez bebeklerin çocuk sağlığına hiçbir zararı yok. Psikolojik olarak da bu bebeklerle oynamak, çocukları mutlu ediyor. Aileyle birlikte vakit geçirmek için evde bez bebek yapmak, güzel ve verimli aktivitelerden bir tanesi. Ortaya bir bebek çıkardıktan sonra, bu bebek çocuğun hayal dünyasında bir kahramana dönüşebilir."Annesiyle bez bebek yapan 11 yaşındaki Deniz Fırat da bebeğini yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.Fırat, "Bez bebek yaparken eğleniyorum, dikiş dikmeyi ve örgü örmeyi öğreniyorum. Arkadaşlarıma da kendi bez bebeklerini yapmalarını, çok eğlenceli olduğu için öneriyorum. Kendi emekleri olduğu için bebekle oynamak daha eğlenceli oluyor." şeklinde konuştu.
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