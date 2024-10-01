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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Sosyal medyada Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi! Avrupa'da ilk 10'dalar - Galatasaray Haberleri

        Sosyal medyada Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi! Avrupa'da ilk 10'dalar

        Avrupa'da en fazla X takipçi sayısı olan ilk 10 spor kulübü sıralandı. Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa'nın birçok önemli ekibini geride bırakarak listede kendisine yer buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 15:07 Güncelleme: 01.10.2024 - 15:33
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        • 1

          Avrupa'da en fazla X takipçi sayısı olan ilk 10 spor kulübü, Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 ekiplerinden oluşurken bu takımlar arasında Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe bulunuyor.

          İşte o sıralama:

        • 2

          Real Madrid: 51,6

        • 3

          Barcelona: 49,1

        • 4

          Manchester United: 38,2

        • 5

          Chelsea: 25,9

        • 6

          Liverpool: 24,5

        • 7

          Arsenal: 22,4

        • 8

          Manchester City: 17,7

        • 9

          Fenerbahçe: 13,2

        • 10

          Paris Saint-Germain: 15,1

        • 11

          Galatasaray: 15,6

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