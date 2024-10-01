Sosyal medyada Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi! Avrupa'da ilk 10'dalar
Avrupa'da en fazla X takipçi sayısı olan ilk 10 spor kulübü sıralandı. Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa'nın birçok önemli ekibini geride bırakarak listede kendisine yer buldu.
- 1
Avrupa'da en fazla X takipçi sayısı olan ilk 10 spor kulübü, Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 ekiplerinden oluşurken bu takımlar arasında Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe bulunuyor.
İşte o sıralama:
- 2
Real Madrid: 51,6
- 3
Barcelona: 49,1
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- 4
Manchester United: 38,2
- 5
Chelsea: 25,9
- 6
Liverpool: 24,5
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- 7
Arsenal: 22,4
- 8
Manchester City: 17,7
- 9
Fenerbahçe: 13,2
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- 10
Paris Saint-Germain: 15,1
- 11
Galatasaray: 15,6