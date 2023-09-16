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        Haberler Gündem Sosyal medyada camide alkol şişeli fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı

        Sosyal medyada camide alkol şişeli fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı

        İstanbul'da bir camide çektiği alkol şişeli fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse..." diye yazan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 05:35 Güncelleme: 16.09.2023 - 05:37
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        Camide alkol şişeli fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı
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        Sosyal medyada, camide alkol şişeli fotoğraf paylaşan ve "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse..." diye yazan şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

        İstanbul'daki bir camide, alkol aldığını gösteren ve taburenin üzerine koyduğu alkol şişeli fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse..." diye yazan S.Y.Ö. isimli şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        DHA'nın haberine göre, güvenlik şube ekipleri tarafından sağlık muayenesi yapılmak üzere hastaneye götürülen S.Y.Ö, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda S.Y.Ö. isimli kişinin yakalandığını "Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır. Adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" notuyla duyurdu.

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