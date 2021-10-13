Sosyal medyada bu hataları yapmayın!

HABERTURK.COM

Dünyanın dört bir yanından sosyal medya kullanıcıları, bilgilerini online dünyaya gönüllü olarak vererek dijital ortamı aktif olarak zenginleştiriyor. Instagram ve Twitter'dan Facebook ve TikTok'a kadar kullanıcılar kişisel hayatlarını, beğenilerini, hoşlanmadıkları şeyleri, ilgi alanlarını ve sıklıkla dijital ve fiziksel sağlıklarını tehlikeye atabilecek hassas bilgilerini paylaşıyorlar.

EN SIK YAPILAN HATALAR NELER?

Siber güvenlik kuruluşu Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kullanıcıların sosyal medyada yaygın olarak yaptığı 5 gizlilik ve güvenlik hatasını sıraladı. İşte sosyal medyada sadece gizliliğinizi değil, finansal refahınızı da riske atan en yaygın 5 hata:

1- Şifreleri birden fazla hesapta tekrar tekrar kullanıyorsunuz

Güçlü parolalar, dijital dünyadaki kişisel ve finansal bilgilerinizin kilidi ve anahtarıdır. Her bir sosyal medya hesabı için büyük ve küçük harflerden, sayılardan ve özel karakterlerden oluşan güçlü, benzersiz bir parola, verileriniz bir ihlale maruz kalırsa veya çevrimiçi olarak dolandırılırsanız, siber dolandırıcıların hesabınıza erişim elde etmesini zorlaştırır. Sosyal medya hesaplarınızı gözden geçirmek için biraz zaman ayırın ve aynı oturum açma bilgilerini kullandığınız parolaları değiştirin.

2- Güvenlik temellerini atlıyorsunuz

Veri ihlalleri ve siber saldırılar konusunda farkındalığı artırmaya yönelik çok sayıda kampanyaya rağmen, kullanıcılar hesaplarını temel gizlilik ve güvenlik ayarlarıyla güvence altına almak için hiçbir çaba göstermezler. İki faktörlü (2FA) veya çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) özelliklerini kullanmamak bunun başında geliyor. Facebook hesabınız için iki faktörlü korumayı aktif hale getirmek sadece bir dakika sürer. Sadece bunu etkinleştirerek kimlik bilgilerinizin yanlış ellere geçme ihtimaline karşı kendinizi büyük bir baş ağrısından kurtarırsınız. Ek olarak, hesabınızın genel durumunu gözden geçirin. Fotoğraflarınız ve konumunuz gibi yayınladığınız bilgilere herkesin erişmesi gerçekten gerekli mi?

3- Kişisel verileri ve gündelik hayatanızı aşırı paylaşıyorsunuz

Online dünyada aşırı paylaşım yapmak, hepimizin suçlu olduğu bir eylemdir. Herhangi bir bilgi paylaşmamanız gerektiğini söylemesek de hassas veriler için kimlik avı yapmak isteyen dolandırıcıların ve siber suçluların hedefi olma ihtimalinizi azaltmak için en azından telefon numaranızı, doğum gününüzü ve e-posta adresinizi gizli tutmalısınız.

İnternette bir bilgi paylaşmadan önce iki kez düşünün ve kendinize bu verilerin bir noktada size karşı kullanılıp kullanılamayacağını veya nasıl kullanılabileceğini sorun. Tabii ki banka, kredi kartı bilgileri, ev adresleri veya şifreleri asla çevrimiçi olarak paylaşmayın. Ayrıca çok fazla fotoğraf paylaşmaktan kaçının. İşverenler ve şirketler, işe almadan önce genellikle sosyal medya profilinizi kontrol eder. Yani yeni bir iş arıyorsanız, albümlerinizi gözden geçirin veya en azından bazı fotoğrafları özel yapın.

4- Etiketlendiğiniz fotoğrafları kontrol etmeyi ihmal ediyorsunuz

Profilinizde yayınladığınız verilerden ve fotoğraflardan siz sorumlusunuz ancak etiketlendiğiniz bir gönderinin çevrimiçi itibarınız üzerindeki etkilerini düşündünüz mü? Etiketlendiğiniz fotoğrafların herkesin görebileceği şekilde profilinize gelmesini önlemenize yardımcı olacak ayarları her zaman kontrol edin. Siz her ne kadar güvenlik politikası ayarlarına dikkat etseniz de maalesef sosyal medya uygulamaları belli güncellemeler ile ayarlarınızı sıfırlayabiliyor. Belirli periyotlarda güvenlik politikalarınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Ayrıca sosyal medya uygulamalarının güncel versiyonlarını mutlaka takip edin. Genellikle yeni versiyonlar ile belli başlı güvenlik açıklarının kapatıldığını düşünecek olursak eski versiyon uygulamaları kullanmak da yapılan hatalar arasına giriyor.

5- Yabancılardan gelen arkadaşlık isteklerini kabul ediyorsunuz

Arkadaş listenizde yüzlerce kişinin olması sosyal medya kullanımı için çok önemli. Bununla birlikte, çevrimiçi olarak yabancılarla arkadaş olmak, tüm gönderilerinize erişmelerini sağlamak, herhangi bir kişisel bilginize sahip olma ve sizinle iletişim kurma fırsatı vermek son derece tehlikeli bir kombinasyon olabilir. Çevrimiçi dünya tamamen eğlence ve oyundan ibaret değildir. Kimlik avı girişimlerine ve dolandırıcılara karşı kendinizi savunmasız bırakma riskiniz var. Kendinize bir iyilik yapın ve arkadaş listenizde bahar temizliği yapın. Şüpheli veya tanıdık olmayan kişiler bulursanız, bunları derhal kaldırın ve engelleyin. Ayrıca her arkadaşınızdan gelen mesaja güvenerek kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Bazen arkadaşlarınızın hesapları çalındığında bu hesaplar siber saldırganlar tarafından sizinle iletişim kurmak için kullanılabilir. Borç para gibi istekleri de yanıtlamadan önce arkadaşınızla birebir görüşerek teyit alın.