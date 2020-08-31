Ankara Şehir Hastanesi’nde görevli Büşra hemşire, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan “Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz, teşekkür ederim” paylaşımıyla aşure istemişti.

MANSUR YAVAŞ'TAN YANIT

Mansur Yavaş da bu teklife yanıt vermiş, sosyal medya hesabı üzerinden “Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi'nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız” ifadelerini paylaşmıştı.

Yavaş’ın talimatı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mutfağında hazırlanan aşureler Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderildi.

HEDEF GÖSTERİP TEHDİT ETTİ

Bir süre sonra ise S. Kaan Altınok isimli bir kullanıcı, Mansur Yavaş'ın paylaşımını alıntılayarak Büşra hemşireyi tehdit etmişti.

ANTALYA'DA GÖZALTINA ALINDI

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapıla paylaşımda şahsın gözaltına alındığı duyuruldu. EGM tarafından olayla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

Sosyal medya üzerinden Büşra hemşireye hakaret dolu sözler ve tehditlerde bulunan @SKaanaltnok1rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok isimli şahıs, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.