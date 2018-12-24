Sosyal medyada Akpınar ve Gezen'e soruşturma tartışılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası savcılığın 77 yaşındaki Metin Akpınar ve 75 yaşındaki Müjdat Gezen hakkında soruşturma açıldığını duyurması sosyal medyada geniş şekilde yankı buldu.

Savcılık soruşturmanın 22 Aralık'ta açıldığını vurgulasa da açıklamanın zamanlaması, muhalefet cephesinde tepki topladı.

Halk Arenası isimli programın sunucusu olan Uğur Dündar da Twitter hesabından paylaştığı mesajla, haklarında soruşturma açılan iki konuğunu savundu.

Dündar, 'Seçimde kazanan başım üstüne' diyen demokrasi sevdalısı, Müjdat Gezen ise, darbeciler tarafından zincirlenerek zindana atıldığında bile düşünce özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam etmiş demokrasi savaşcısı büyük sanatçılardır." mesajını paylaştı.

https://twitter.com/ugurdundarsozcu/status/1076854624454361088

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Anayasa'da yer alan "Hiçbir organ, makam, merci ve kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez" ifadesinin bulunduğu 138. maddesini hatırlattı:

https://twitter.com/CandanYceer/status/1076844688597020673

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çiray da Akpınar'ı savunan mesajı Twitter hesabından paylaştı:

https://twitter.com/AytunCiray/status/1076831062301519875

AKP'den Gaziantep milletvekilliği yapan Şamil Tayyar ise mesajında "Darbe çağrısı yapamazsınız. Bu suçtur ve yaparsanız bedelini ödersiniz." görüşünü paylaştı:

https://twitter.com/samiltayyar27/status/1076869992472342530

AKP Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı da Akpınar ve Gezen için "sanatçı müsveddeleri" ifadesini kullandı

https://twitter.com/YavuzSubasi/status/1076828391289040896