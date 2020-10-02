"Sosyal medya yasası"yla Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak

AA

Atalay, AA muhabirine, kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen ve dün yürürlüğe giren "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu düzenlemeyle kullanıcıların kişisel başvurularında veya ilgili kurumlarının bildirimlerinde sosyal ağ sağlayıcılarına erişimde yaşanan sıkıntıların aşılıp muhataplık ilişkisi kurulmasının amaçlandığına dikkati çeken Atalay, kanunla "sosyal ağ kullanıcısı"nın tanımının yapıldığını söyledi.

Kanunun sağlayacağı yenilikler hakkında bilgi veren Atalay, söz konusu yeniliklerden en önemlisinin Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarının, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemesi zorunluğunun getirilmesi olduğunu vurguladı.

Söz konusu uygulamayla sosyal ağ sağlayıcısının muhatabına kolaylıkla ulaşılabileceğini anlatan Atalay, bu uygulamanın yaşanan aksaklıkların giderilmesini sağlayacağını bildirdi.

Kanuni yükümlükleri yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına idari para cezası verileceğini anımsatan Atalay, sosyal ağ sağlayıcısının, "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" ile "özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi" gereken durumlarda mağdur kişiler tarafından yapılacak başvurulara, 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap vermekle yükümlü olacağının altını çizdi.

Atalay, internet ortamında ya da bir sosyal medya platformunda yayınlanan içerik nedeniyle kişilik hakları ihlal edilen kişilerin talebiyle mahkeme tarafından, mağdurun adının ihlale konu internet adresleriyle ilişkilendirilmemesine karar verilebileceğinin altını çizerek, "Böylece arama motorları tarafından mağdurun adı ile sakıncalı içeriğin ilişkilendirilmesi önlenerek kişilik haklarının korunması sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının gereğinin en geç 4 saat içinde yerine getirilmek zorunda olacağını anlatan Atalay, şunları kaydetti:

"Sosyal ağ sağlayıcılarına, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü getirildi. Bu düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırmak zorunda olacaklar ve Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak. Ayrıca Türkiye'deki kullanıcıları sayesinde reklam geliri elde eden sosyal ağ sağlayıcılarının, ülkemizin reklam ve vergi düzenlemelerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde mahkeme kararıyla bunlara erişimin internet trafiği bant genişliği (hızı) yüzde 50 azaltılabilecek, ihlalin devamı halinde bu yüzde 90'a kadar olabilecek."