Sosyal medya tartışması cinayetle bitti: 8 gözaltı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sosyal medyada başlayan tartışma cinayetle sona erdi. Kar maskeleri ile kahvehaneyi basan iki kişi, 19 yaşındaki Arda Yücel Ekşioğlu'nu öldürdü. Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada 8 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 19 yaşındaki genç cinayete kurban gitti.
Olay, 12 Nisan günü İstasyon Caddesi üzerinde bulunan kahvehanede meydana geldi.
İddiaya göre 19 yaşındaki Arda Yücel Ekşioğlu ile Y.T. sosyal medya üzerinden tartıştı.
Foto: Arda Yücel Ekşioğlu
Tartışmanın büyümesi üzerine Y.T., yanına 17 yaşındaki C.Ş.'yi de alarak kar maskeleri takıp çalıntı motosiklet ile Ekşioğlu'nun bulunduğu kahvehaneye geldi.
Y.T. kahvehaneye kurşun yağdırdı. 8 merminin isabet ettiği kahvehanede Arda Yücel Ekşioğlu hayatını kaybetti. Olayın ardından iki zanlı kaçarak bölgeden uzaklaştı.
BİRİ MERSİN'DE DİĞERİ SAKARYA'DA YAKALANDI
Cinayetin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Ekipler, iki zanlının şehir dışına kaçtığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından cinayet zanlısı Y.T. Mersin'de, motosiklet sürücüsü C.Ç. Sakarya'da yakalandı.
8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İki zanlının kaçmasına yardım ettikleri iddia edilen R.Ç., İ.A., M.İ.A., E.Ö., İ.K.T ise İstanbul, Sakarya, Mersin ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda yakalandı. A.Ö. ise polis ekiplerinin rutin kontrolleri sırasında gözaltına alındı.
Yakalanan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.