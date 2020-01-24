Sosyal medya Prens Charles ile Pence'in görüntüsünü konuşuyor!

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Auschwitz Nazi toplama kampının kurtuluşunun 75. yılı nedeniyle yapılan törene Prens Charles ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasındaki görüntü damga vurdu.

Prens Charles'ın konuklarla tokalaştığı görüntülerde, Mike Pence'in uzattığı eli sıkmayarak, ABD Başkan Yardımcısı'nı pas geçtiği görülüyor.

Kameralara yansıyan bu görüntü sosyal medyada da yankı yarattı. Birçok kullanıcı görüntüyü, 'Prens Charles Pence'e yüz vermedi' şeklinde yorumladı.

Konuyla ilgili Kraliyet ailesi adına bir açıklama yapan sözcü ise iddiaları yalanladı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Prens'in törenden kısa bir süre önce Pence ve eşiyle sıcak ve dostça bir sohbet içerisinde olduğu ve bu nedenle tören salonunda yeniden selamlaşmadıkları ifade edildi.

Mike Pence'in basın sekreteri Katie Waldman da Twitter hesabından Pence ile Prens Charles'ın tören öncesinde sohbet ettikleri anların fotoğrafını yayınladı.