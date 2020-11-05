Sosyal medya platformları, ABD başkanlık seçiminde yanlış bilgilendirmelere farklı yaklaşımlar gösterdi

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CNN'deki habere göre, Twitter, kullanıcıların yanıltıcı gönderileri paylaşmalarını sınırlarken Facebook ise yanlış bilgi etiketlerine uyarı koyarken, paylaşımları engellemedi. YouTube ise ABD seçim sonuçlarının nihai olmayabileceğini hatırlatan bir etiket koydu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın rakiplerinin "seçimi çalmaya çalıştığı" iddiası, Twitter tarafından etiketlendi. Twitter, Trump'ın paylaşımına, "Bu tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." etiketini ekledi.

Twitter, bu tür paylaşımlarla ilgili cevapların ve beğenilerin silinmesi gibi bazı sınırlamalar getirdi.

Trump'ın aynı paylaşımına Facebook, "seçimlerin nihai sonuçlarının ilk baştaki oy sayımından farklı olabileceğiyle" ilgili bir etiket koydu.

Facebook, Trump'ın "Açıklama yapacağım. Büyük bir zafer!" paylaşımına da "Oylar hala sayılıyor. ABD 2020 Başkanlık Seçiminin kazananı henüz belli değil." şeklinde bir uyarı etiketi ekledi.

Youtube, seçimle ilgili arama sonuçlarının üzerine "Seçim sonuçları kesin olmayabilir" yazan bir bilgi paneli koydu.

Youtube, seçim günü sonuçları bildirdiğini iddia eden farklı hesaplardan yapılan bazı canlı yayınları kapattığını ayrıca bazı videolarda yanlış bilgiler içeren reklamları kaldırdığını da açıkladı.