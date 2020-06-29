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Sosyal medya paylaşımıyla harekete geçen polislerden 8 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Kütahya'da bir babanın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajın ardından pasta alan polis ekipleri, 8 yaşına giren çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

29.06.2020 - 15:05 | Güncelleme: ABONE OL
Sosyal medya paylaşımıyla harekete geçen polislerden 8 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi - KÜTAHYA
AA

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Üsame Karayel, ilkokul 3. sınıfı bitiren oğlu Ömer Faruk'un, doğum gününün polisler tarafından kutlanması isteğini Kütahya Valisi Ali Çelik'i etiketleyerek tweet attı.Baba Karayel'in "Oğlumun bugün doğum günü. Birkaç gündür oğlum, 'Doğum günlerinde polis amcalar geliyor, bana da gelirler mi?' diyor. Ben de 'Oğlum polis amcaların işleri çok, gelemezler' diyorum ama içinde ukde kaldı." mesajını okuyan Vali Çelik, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'a talimat vererek polislerin Ömer Faruk'un hayalini gerçekleştirmesini istedi.Pasta alıp ailenin evine giden polisler, Ömer Faruk'un doğum gününü kutladı.Üsame Karayel, oğlunun büyük mutluluk duyduğu bu sürprizden dolayı Vali Çelik ve polis memurlarına teşekkür etti.

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