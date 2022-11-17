Sosyal medya paylaşımı nedeniyle ceza almıştı! AYM'den flaş karar!

AA

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Antalya'da bir belediyede çalışan kişinin sosyal medya hesabından yaptığı ve çeşitli iddiaları içeren paylaşımı bir gazete tarafından haberleştirildi.

SORUŞTURMA AÇILDI UYARI CEZASI ALDI AA'da yer alan habere göre bunun üzerine çalıştığı kurum tarafından disiplin soruşturması başlatılan kişiye uyarma cezası verildi.

YARGI YOLUYLA İTİRAZ ETTİ İtirazı disiplin kurulu tarafından reddedilen kişi, cezanın iptali istemiyle idare mahkemesinde dava açtı. Yerel mahkeme davanın iptaline karar verdi ancak bölge idare mahkemesine yapılan itiraz üzerine yerel mahkeme kararı kaldırıldı, bölge idare mahkemesi davanın reddine karar verdi. AYM'YE BİREYSEL BAŞVURU Kararın kesinleşmesinin ardından başvurucu, ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ" KARARI Başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 26'ıncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.