Bir sosyal medya kullanıcısı da keşfini şöyle anlatıyor:

"Bodrum katım sular altında kaldı ve biz de duvarları yıktık. Moloz ve çöp dolu başka bir odaya açılan kapı bulduğumuzda şaşırdık. İçinde 1957'de basılmış bir dergi vardı."