Sosyal medya, kıskançlığı tetikleyebilir

Romantik ilişkinin flörtlerin, sevgililerin, nişanlıların ve evlilerin arasında iki kişinin özgür iradesiyle seçtiği “aşk, tutku ve bağlanma bütününde betimlenen birliktelik” olduğunu söyleyen Uzman Psikolog Tara Çapar, “Romantik ilişkilerde kişiler birlikte zaman geçirmekten zevk aldığı, yakınlığın olduğu, sevginin, aitliğin, bağlılığın hissedildiği ve fiziksel çekimin barındırıldığı ilişkilerdir. Dahası romantik ilişkiler, karşılıklı yoğun duyguların hissedildiği, hayata dair benzer veya ayrı görüşlerin fark edildiği, bağlılığın olduğu bir süreçtir” dedi.

"ÇEVRİM İÇİ PROFİLLER, YANILTICI OLABİLİR"

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Sosyal medya platformlarının partner bulmayı kolaylaştırdığını vurgulayan Psikolog Çapar, mesajlaşma ve görüntülü görüşme imkanlarıyla iletişimin hızlı ve rahat olduğunu, bunun da ilişkideki bağlılığı arttırıp iletişim engellerini aşmayı sağladığını, ulaşamayacakları kişilere ulaşmalarını sağladığını dile getirdi.

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Dijital imkanların gelişmesiyle birlikte romantik ilişkilerin online platformlarda kurulup sürdürüldüğüne dikkat çeken Çapar, dijital flörtte kişilerin genellikle, profillerini oluştururken dikkat çekici fotoğraflar ve ilgi çekici bir biyografi yazdıklarını ifade etti. Bu platformların kişiler arasındaki uzak mesafeyi ortadan kaldırarak kolayca iletişim kurma imkanı sağladığına değinen Çapar, “Kişiler kendilerini tanıtan bir profil oluşturarak partnerlerinde aradıkları kriterleri belirtebilir. Fakat bu platformları kullanan kişiler partnerlerini sadece çevrimiçi platformda gördükleri için yüz yüze geldiklerinde büyük farklılıklar yaşayabilirler. Dahası online iletişim, yüz yüze iletişimin psikolojik ve duygusal derinliğini sağlamayabilir ve bu da bazen ilişkilerde belirsizliklere neden olabilir” diye konuştu.

"ÇİFTLER BİRBİRLERİNİ KONTROL ETMEYE BAŞLAYABİLİR"

İlişkilerin online platformlarda paylaşılarak herkese açık bir hale geldiğini aktaran Çapar, “Romantik ilişkilerini sosyal medyada paylaşan bireyler bir süre sonra kendilerini baskı altında hissedebilir. İlişkilerinin başkaları tarafından nasıl algılandığını düşünmeye başlayabilir. Bu da çiftlerin sorunlar yaşamasına yol açabilir. Bir diğer etkisi ise, kıskançlık hissinin tetiklenmesidir. Çiftler birbirlerinin sosyal medya platformlarını kontrol etmeye, incelemeye başlayabilir. Bunun sonucunda da birbirlerine olan güvensizlik ve kıskançlık duygusunun ortaya çıkmasına sebep olabilir. Dahası sosyal medya aracılığı ile partnerlerinin eski partnerlerini araştırabilir ve güvensizliklerinin artmasına neden olabilir” dedi.

Sosyal medya paylaşımlarının partnerler arasındaki kıskançlığı, güvensizliği arttırdığını vurgulayan Çapar, “Sosyal medya kullanılarak partnerlerinin davranışlarını sürekli olarak izlemek ve yorumlamak anlayışsızlığa ve tartışmalara da neden olur. Başka insanların ilişkilerini idealize etmenize neden olabilir. Bazen sosyal medyada gezerken karşımıza mükemmel bir ilişkiye sahip görünen çiftler çıkar. Ancak sosyal medya sorunları ve gerçekliği maskelemede başarılı bir araçtır. Şunu unutmayalım ki ilişki yaşayan çiftler sosyal medya üzerinden yaşamlarını gerçeklikten farklı bir şekilde sunma eğiliminde de olabilir” şeklinde konuştu. "GÜVEN SAĞLAYIN" Kişilerin bazen de partnerlerinin eski ilişkilerini gereğinden fazla incelediklerini hatırlatan Çapar, “Partnerinizin bir fotoğrafı beğenmesi veya yorum yapması başka bir kişiyle flört ettiği veya ilişkide sorunlar olduğu anlamına gelmemekle birlikte bu şekildeki düşünceler kıskançlığı ve kaygıyı arttırarak ilişkinizi zedeleyebilir” dedi. Çapar, romantik ilişkilerde güven sağlanmasının sosyal medya üzerinden ortaya çıkabilecek kıskançlıkların önüne geçtiğinin altını çizdi. Çevrimiçi ilişkilerde sınırların korunmasının önemini vurgulayarak dijital iletişimi bilinçli şekilde kullanmanın sağlıklı ve sürdürülebilir romantik ilişkilerin temellerini oluşturduğunu sözlerine ekledi.