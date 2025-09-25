Sosyal medya kavgası: 10 yerinden bıçakladı!

Kocaeli'nde olay, 22 Eylül günü Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal medyada tartışan B.Z. ve M.B.Z. ile U.H.T. buluştu. Burada kalabalık bir grup, U.H.T.’ye saldırdı.

VÜCUDUNA 10 BIÇAK DARBESİ ALDI DHA'daki habere göre vücuduna 10 bıçak darbesi alan U.H.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan U.H.T. tedaviye alındı. KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI Güvenlik kamerasına da yansıyan olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, M.B.Z. ile B.Z.'yi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.