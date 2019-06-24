Ali Tanrıverdi...

'Çakallarla Dans' serisinin, 'Deliormanlı'nın ve 'Görevimiz Tatil'in Murat Şeker ile ortak senaristi.

Bir de 'TV Dizisi 'Klavye Delikanlıları'nın...

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Ali Tanrıverdi, kariyerine yönetmen olarak da devam etme kararı aldı.

Yöneteceği ilk film, 'Amacı Olmayan Grup'...

Ali Tanrıverdi'nin senaryosunu da yazdığı film, beyazperdeye bur grup gencin adam olma hikâyesini yansıtacak.

Her şeyleri olan ama hiçbir amaçları olmayan bir grup sosyal medya fenomenlerinin yaşantısını konu edinen filmin çekimlerine eylül başlanacak.

Murat Şeker - Ali Tanrıverdi

Gösterime önümüzdeki sezon girecek olan 'Amacı Olmayan Grup'un öyle bir söylemi olacak ki...

Bir grup sosyal medya fenomeni adam olma çabası içinde bir köy okulunun tadilatını yapmak ister. Seçtikleri köye giden sosyal medya fenomenleri orada bir çocuğun şu sözleriyle karşılaşırlar, "Sizin her şeyiniz var ama hiçbir amacınız yok. Bizim hiçbir şeyimiz yok ama birçok amacımız var.'