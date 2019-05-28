2 isim 'uyuşturucuyu özendirmekle' suçlanıyor

Sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu özendirdiği gerekçesiyle geçen yıl Ekim ayında gözaltına alınıp serbest kalan sosyal medya fenomenleri hakim karşısına çıktı.

MESLEĞİ VE AYLIK GELİRİ

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanıklar Pucca lakaplı Pınar Karagöz ile Burry Soprano lakaplı Burak Aydoğduoğlu ile avukatları katıldı. Duruşmada ilk olarak Pınar Karagöz’ün kimlik tespiti yapıldı. Karagöz, mesleğinin yazar, aylık gelirinin ise 10 bin TL olduğunu söyledi.

ESCOBAR’LI SAVUNMA

Suçlamaları da kabul etmediğini söyleyen Karagöz, uyuşturucu madde özendirme amacının olmadığını belirtti. Sosyal medyadaki açıklamalarına tek tek açıklama getiren Pınar Karagöz, “Yüzlerce fakir uyuşturucudan eve ekmek götürüyor derken Narcos dizisinden bahsettim. Escobar’ın ölümüne atıf ve mübalağaydı. Uyuşturucu kullanma hakkın olsaydı hangisini seçerdin paylaşımım ise anlamsız ve moda olduğu için bir paylaşımımdır” dedi. Suçlamaları kabul etmedi.

“ŞARKI SÖZÜ OLARAK DEĞERLENDİRİLSİN”

Müzik işi ile uğraştığını söyleyen Burak Aydoğduoğlu ise 11 yaşından beri müzik yaptığını belirterek, davaya konu Mary Jane parçasının uyuşturucuyu özendirme amacında olmadığını söyledi. Şarkıda bahsedilen Mary Jane’in Örümcek Adam filmindeki karakter olduğunu belirtti. Parayla sevginin satın alınamayacağı ile ilgili bir parça olduğunu da savunmasına ekleyen Aydoğduoğlu, “Sonuçta bunlar şarkı sözüdür. Şarkı sözü olarak değerlendirilmesini istiyorum” dedi.

Mahkeme, tarafları duruşmadan vareste tutarken, son beyanlarını sunmaları için süre vererek davayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, “pucca fan club” isimli facebook sayfası kullanıcısı Pınar Karagöz ile “Burry Soprano” takma adını kullanan youtube kullanıcısı Burak Aydoğduoğlu’nun uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme niteliğinde paylaşımlarda bulunduklarının tespit edildiği ifade edildi. Pınar Karagöz’ün paylaşımlarına da yer verilen iddianamede, bir milyon 72 bin takipçisi olduğu, bu şekilde paylaşımlarla takipçilerini madde kullanma yönünde cesaretlendirdiği ve kullanmaya özendirdiği vurgulandı. Burak Aydoğduoğlu’nun youtube’da paylaştığı ve söylediği ‘Mary Jane’ isimli şarkısıyla uyuşturucu kullanımına özendirdiği vurgulandı.

2 ismin de “uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi.