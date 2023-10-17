REKLAM advertisement1

Benekli Ayhan lakaplı sosyal medya fenomeni Isparta’da darp edildi. O anlar ise cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

İHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aralarında “Benekli Ayhan” lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç’un da bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

REKLAM Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine iki kişinin Ayhan Koç’u dakikalarca darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Ayhan Koç aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi. Görüntüler de iki kadının ise kavgayı ayırmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

ÖNERİLEN VİDEO