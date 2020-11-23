Sosyal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin trafik kazası geçirdi

Alınan bilgiye göre, Youtube kanalındaki videolarıyla fenomen haline gelen Enes Batur Sungurtekin'in kullandığı araç, Tepecik yolu Nispetiye Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi üzerine orta refüjdeki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak devrilen araçtaki Sungurtekin, olayı gören vatandaşların yardımıyla otomobilden çıktı.

Sungurtekin, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerasına da yansıyan kazada Sungurtekin'in kullandığı aracın orta refüjdeki bir ağaca çarptıktan sona savrularak devrilmesi ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkması yer alıyor.