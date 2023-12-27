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        Haberler Magazin Sosyal medya fenomeni Ece Taşer kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Ece Taşer neden Instagram hesabını kapattı?

        Sosyal medya fenomeni Ece Taşer kimdir?

        Sosyal medya kullanıcıları tarafından takip edilen Ece Taşer'in, eşiyle beraber yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken hayatı araştırılıyor. Peki sosyal medya fenomeni Ece Taşer kimdir, kaç yaşında ve evli mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 10:27 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:27
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          ECE TAŞER KİMDİR?

          Instagram, Tiktok ve YouTube gibi platformlara içerik üreten sosyal medya fenomeni Ece Taşer, erken yaşta yaptığı evlilik hayatı ile dikkat çekiyor.

        • 2

          Kocasının polisliği bırakmasıyla beraber Muğla, Köyceğiz'e yerleşen çift, iyi ki yapmışız videolarıyla tanınıyor. 24 yaşında evlenen Ece Taşer'in eşi 29 yaşındadır ve 5 yıldır evliler.

        • 3

          "ecemtaser" kullanıcı adıyla Instagram'da takip edilen fenomenin 187 bin takipçisi bulunuyor. Son olarak eşi olmadan tatile çıkan Ece Taşer, bu duruma tepki gösterildiği için "Sorun sizin zihniyetinizde" yanıtını verdi.

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          Gelen tepkilerin ardından Ece Taşer sosyal medya hesabını kapattı.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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