"SAKINCALI İÇERİKLERE YÖNELİK ÖNLEMLER ALIYORUZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Ele alınan konulardan biri de çocuklar ve sosyal medya konusu oldu. İşte, Bakan Göktaş'ın açıklamalarından başlıklar şöyle;

"Bugün çocuklarımız ne yazık ki dijital dünyanın fırsatlarından yararlanırken aynı zamanda bu dünyanın tehlikelerine de maruz kalıyor. Bilinçli dijital medya kullanımı olmadığında çocuklar, istismar, akran zorbalığı, zararlı içerikler ve nefret söylemi gibi risklerle karşılaşıyor. Bu durum nedeniyle sosyal, duygusal ve akademik hayatları da ciddi zarar görebiliyor. Artık ciddi bir soruna dönüşen dijital bağımlılık riskine karşı da çocuklarımızı korumak zorundayız. Bu amaçla oluşturduğumuz 'Sosyal Medya Çalışma Grubumuz' ile koruyucu ve önleyici çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanı sıra Çocuklarda Mahremiyet Bilinci eğitimlerimizle, 2024 Aralık ayı itibarıyla toplam 159 bin 584 kişiye ulaştık. DUY İhbar Platformu ile aileler, çocuklar için zararlı olduğunu düşündükleri içerikleri bizlere bildiriyorlar. Gerekli incelemeler sonrasında, sakıncalı içeriklere yönelik önlemler alıyoruz."