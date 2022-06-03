Sosyal medya dolandırıcılarına hapis

Kocaeli'de web sitesi ve açtıkları sosyal medya hesapları aracılığıyla, maddi sıkıntı çekenlere kredi verilebileceği yönünde paylaşımlar yapıp, vatandaşlarla irtibat kurarak, kişisel bilgilerini ele geçiren ve dolandıran 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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