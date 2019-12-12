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Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) geçen yıla ilişkin sosyal koruma istatistiklerine göre, sosyal koruma harcaması 2017'ye kıyasla yüzde 15,7 artış gösterdi ve 442 milyar 607 milyon liraya ulaştı. Bu harcamanın yüzde 98,5'ini (435 milyar 910 milyon lira) sosyal koruma yardımları oluşturdu.
Bu koruma yardımlarında ise en büyük harcama 214 milyar 133 milyon lira ile emekli ve yaşlılara yapıldı. Bunu 121 milyar 444 milyon lirayla hastalık ve sağlık bakımı harcamaları takip etti. Sosyal koruma harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payı geçen yıl yüzde 11,9 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 11,7 olarak gerçekleşti.
Risk ve ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli ve yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 5,7 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, yüzde 3,3 ile hastalık-sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1,4 ile dul-yetim harcamaları takip etti.
Sosyal koruma yardımlarının yüzde 9'u şartlı olarak verildi. Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 37,7 ile aile ve çocuk yardımları oluşturdu. Bunu, yüzde 28,1 ile engelli, malul yardımları, yüzde 15,5 ile hastalık ve sağlık bakımı yardımları izledi.
Sosyal koruma yardımlarının yüzde 67,3'ü nakdi olarak verilirken, nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 72,8 ile emekli ve yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu yüzde 17,7 ile dul-yetim yardımları ve yüzde 3,4 ile işsizlik yardımları takip etti.
Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 35,4'ünü devlet katkıları, yüzde 30,3'ünü işveren sosyal katkıları ve yüzde 26,9'unu koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.
Türkiye'de sosyal koruma kapsamında maaş (emekli-yaşlı, dul-yetim ve engelli-malul maaşı) alan kişi sayısı 2017 yılında 13 milyon 261 bin iken, geçen yıl yüzde 3,8 artışla 13 milyon 766 bin kişiye yükseldi.
Sosyal koruma, hanehalkları veya bireylerin belirlenmiş risk, ihtiyaç yüklerini hafifletmek amacıyla yapılan (anlık karşılıklı veya bireysel olmayan) tüm müdahaleleri kapsıyor.
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