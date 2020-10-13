Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki ödeme miktarı 39 milyar liraya yaklaştı

Bakan Selçuk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Türkiye genelinde Sosyal Destek Programı, Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği ve Normalleşme Desteği ile yapılan ödemelere ilişkin tabloya yer verdi.
Bakan Selçuk'un, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 39 milyar TL'ye yaklaştık." açıklamasıyla paylaştığı tabloya göre, Sosyal Destek Programı Faz 1'de 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, Faz 2'de 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira, Faz 3'de 1 milyon 857 bin 949 haneye 1 milyar 857 bin 949 lira ödeme yapıldı.
Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası kapsamında ise 1 milyon 989 bin 267 haneye 1 milyar 989 milyon 267 bin lira destek sağlandı.
Kısa Çalışma Ödeneği çerçevesinde 3 milyon 580 bin 532 çalışana 20 milyar 303 milyon 591 bin 915 lira, Nakdi Ücret Desteği ile 2 milyon 45 bin 139 çalışana 5 milyar 116 milyon 119 bin 331 lira, İşsizlik Ödeneği ile 846 bin 609 kişiye 3 milyar 936 milyon 886 bin 312 lira ödendi.
Normalleşme Desteği olarak da 1 milyon 202 bin 521 çalışana 949 milyon 138 bin 641 lira ödeme yapıldı. Böylece, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılan destek ve yardımlar 38 milyar 580 milyon 216 bin 199 liraya ulaştı.
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