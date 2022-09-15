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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün detaylarını açıkladığı sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim'e ilk gün 865 bin kişinin başvurduğu açıklandı.

Dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün ilk olarak 10.30 itibarıyla İlk Evim İlk İş Yerim projesine 92 bin başvuru yapıldığını açıkladı. Daha sonra 11.00'da rakamın 141 bine, 11.45'te ise 207 bine ulaştığını bildirdi. 12.45 itibarıyla başvuru sayısı 224 bini aştı. Saat 17.45'te ise toplam başvuru sayısının 507 bini geçtiğini söyledi.

Akşam saatlerinde ise 785 bin rakamına ulaşıldığını açıklamıştı.

BAŞVURU SÜRESİ 31 EKİM'DE DOLUYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanlığı 23.00 itibarıyla 865 bin başvuruya ulaşıldığını bildirdi. Bu projeye ilk gün dakikada ortalama 626 kişinin başvurduğu anlamına geliyor.

Projeye toki.gov.tr’den ya da bankalar aracılığıyla 31 Ekim’e kadar başvuruda bulunulabiliyor.